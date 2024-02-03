تقرير لـ«الفاو» يكشف عن ارتفاع طفيف في أسعار الزيوت عالميا

أفادت منظمة الأغذية والزراعة، بأن أسعار الزيوت النباتية بلغت خلال الشهر السابق 122.5 نقطة، بارتفاع قدره 0.2 نقطة، أي 0.1% عن الشهر السابق، لكنه لا يزال أقل بمقدار 17.9 نقطه 12.8%، عما كان عليه في يناير 2023.

ثبات مؤشر الأسعار من شهر إلى آخر

أوضحت في تقريرها الشهري الذي يرصد أسعار السلع، أن المؤشر يُعبّر عن ثبات مؤشر الأسعار من شهر إلى آخر عن التأثيرات المجمعة لارتفاع الأسعار العالمية لزيت بذور النخيل ودوار الشمس، التي عوّضت عن انخفاض أسعار زيت الصويا وبذور اللفت.

تابعت أن الأسعار الدولية لزيت النخيل، ارتفعت بشكل معتدل خلال شهر يناير، مدفوعة في المقام الأول بانخفاض الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسية والمخاوف بشأن الظروف الجوية غير المواتية في ماليزيا.

ارتفاع الأسعار العالمية لزيت بذور عباد الشمس

أشارت إلى أنه في الوقت ذاته، ارتفعت الأسعار العالمية لزيت بذور عباد الشمس، مدفوعة بزيادة الطلب على الواردات، خاصة من تركيا.

وعلى النقيض من ذلك، انخفضت الأسعار الدولية لزيت الصويا وزيت بذور اللفت بسبب احتمال الحصول على إمدادات كبيرة من أمريكا الجنوبية وتوافر كميات كبيرة منها في أوروبا، على التوالي.