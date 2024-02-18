خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2024 من «التأمينات».. رابط متاح

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعد أيام لصرف معاشات شهر مارس المقبل، بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا أتاحت إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2024 عبر الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2024

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2024.

1- يستعلم الشخص الراغب عن قيمة المعاش بالاسم 2024 عن طريق الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من على الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=5.

2- يختار الشخص أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- يدخل الشخص الرقم القومي وكلمة المرور، وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش بالاسم.

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تبكير صرف المعاشات للأشخاص المستحقين في شهر مارس المقبل، ليكون بزيادة 15% حد أقصى.

ومن المقرر أن تصرف المعاشات بالزيادة في شهر يوليو، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية الحالية يجرى تبكير موعد الصرف ليكون في شهر مارس 2024، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.