حشرة تتحول إلى أفعى مفترسة عندما تشعر بالخطر.. كيف يحدث ذلك؟

في واحد من أكثر مشاهد الحياة الطبيعية غرابة على كوكبنا، تتحول حشرة صغيرة فجأة إلى مخلوق يُشبه الأفعى، عندما تشعر بالتهديد والانزعاج من أحد المفترسات أو عندما تبحث عن وجبة شهية تسد جوعها.. فما هي تلك الحشرة؟.

التحول إلى مخلوق يُشبه الأفعى

يرقة عثة الصقر هي حشرة تعيش في جواتيمالا وكوستاريكا بأمريكا الوسطى، عندما تشعر بالغضب أو التهديد من أحد الكائنات تدافع عن نفسها بطريقتها الخاصة، فبدلًا من التمويه والاختباء بين أوراق الشجر مثل أغلب الكائنات الحية تتحول عثة الصقر فجأة الى مخلوق يشبه الأفعى، إذ ينتفخ الجزء الأمامي من جسمها الذي سرعان ما يغطيه حراشف وتطل برأسها معلنة عن غضبها، وفقًا لما ذكره موقع «vernonmorningstar».

ويمكن لعثة الصقر أن تخدع الطيور واليرقات الصغيرة بمظهر الأفعى الزائفة قبل أن تلتهمها، كما تخيف المفترسات التي تتراجع سريًعا قبل مواجهة غضب اليرقة الصغيرة التى تتحول لثعبان بشكل مفاجئ.

صفات عثة الصقر

ونستعرض فيما يلي أبرز 5 معلومات عن عثة الصقر، كما يلي:

- عثة الصقر، تسمى أيضا عثة أبي الهول، وهي حشرة لها ألوان زاهية.

- تتميز عثة الصقر بأجسام طويلة انسيابية وأجنحة أمامية رقيقة و أجنحة خلفية صغيرة.

- تتسم عثة الصقر بالسرعة والخفة وهي تطوف فوق الأزهار وتمتص رحيقها.

- تمتص العثة رحيق الأزهار عن طريق خرطوم في شكل أنبوبة ملفوفة تمتد من الفم.

- تمتلك بعض يرقات عثة الصقر قرن حاد يوجد في طرف المؤخرة وتسمى هذه اليرقات الديدان القرنية.