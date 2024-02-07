تظهر في وضع الصلاة.. 10 معلومات مثيرة عن حشرة فرس النبي

حشرة فرس النبي، المعروفة أيضًا باسم حشرة السرعوف أو ناقة النبي، هي حشرة صغيرة تتواجد في الحقول والمزارع في العديد من بلدان العالم، وخاصةً في المنطقة العربية، ويستفيد الفلاحون منها في مكافحة الحشرات والآفات التي تضر الأراضي الزراعية؛ فرس النبي لها شكل فريد، بحسب ما ذكره موقع Britannica.

تبقى وقت طويل في وضع الصلاة

سُميت حشرة فرس النبي بهذا الاسم، لأنها تمتلك القدرة على ثني أرجلها الأمامية، ما يجعلها تظهر وكأنها تُصلي، ويمكن نسب ذلك الاسم إلى الإغريق الذين أطلقوا عليها فرس النبي اعتقادًا منهم أن لديها قوى خارقة تجعلها باقية مدة طويلة دون حركة في وضع الابتهال أو الصلاة.

ويمكن استعراض أبرز 10 معلومات عن حشرة فرس النبي، وفقًا لما نشره موقع almanac، كالتالي:

- حشرة فرس النبي لها أرجل ذات مفصليات مرنة وحجمها لا يتجاوز 15 سم.

- تتخذ أجسامها شكل ورقة الشجر ما يساعدها على التموية واصطياد فرائسها بسهولة.

- تمتلك أذرع أمامية طويلة جدًا تسمى الخطاف، تستخدمها للإمساك بفرائسها كالجراد والدود.

- يبلغ طول الهيكل الخارجي لها حوالي نصف القدم ولها عيون مركبة وكبيرة.

حشرة فرس النبي غير مؤذية

- حشرة فرس النبي غير مؤذية، فليس لها سم ولا تلسع ولا تنقل أية أمراض.

- يكثر نشاط حشرة فرس النبي في الصيف، وتعتبر من أفضل الوسائل المستخدمة للقضاء على حشرات الأراضي الزراعية.

- هي الحشرة الوحيدة القادرة على تحريك الرأس دورة كاملة ما يمكنها من مسح المنطقة التي تتواجد فيها بالكامل.

- تضع أنثى حشرة فرس النبي ما بين 75 لـ 300 بيضة.

- تتميز أنثى الحشرة بأنها الأكبر حجمًا من الذكر، وبعد عملية التزاوج تقوم الأنثى بأكل رأس الذكر مباشرة.

- تتغذى على الأخوة الأصغر منها بعد أن يققس البيض مباشرة.