صعود 4 فرق من دوري القسم الرابع بمنطقة الإسكندرية إلى القسم الثالث

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم صعود 4 من فرق دورى القسم الرابع إلى دورى القسم الثالث، بعد انتهاء مباريات دورة الترقى حيث صعد من المجموعة الأولى مركز شباب العبور.

وصعد من المجموعة الثانية فريق نجوم الحضرة، وتمكن فريق ميدو من الصعود من المجموعة الثالثة فيما صعد من المجموعة الرابعة فريق مركز شباب الناصرية، وتجرى بين الفرق الأربعة دورة الترقى لتحديد ترتيبهم في دوري القسم الثالث.

انطلاق الجولة الـ20 للمجموعة 11 لدورى القسم الثالث

في السياق ذاته، تنطلق اليوم مباريات الجولة العشرين لدورى القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتى تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، وتقام مباريات اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، ويستضيف مركز شباب أبو حمص نظيره مركز شباب أبو المطامير، ويواجه مركز شباب العامرية مركز شباب إيتاي البارود، كما تقرر تأجيل مباراتي مركز شباب المعمورة مع مياه البحيرة ومباراة المنتزه وبدر لعدم صلاحية ملعبي المعمورة والمدينة الشبابية لإقامة المباراة وسيتحدد لهما موعد جديد.

بينما تقام غد الأحد مباراة واحدة بين فريقي أصحاب الجياد مع مركز شباب الدلنجات على ملعب ستاد الجامعة، فيما جنبت القرعة فريق الترام اللعب في هذه الجولة، وفريق مركز شباب كفر بولين نظرا لانسحاب فريق نهضة العامرية من الدورى بعد نهاية مباريات الدور الأول.