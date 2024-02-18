ليون يبحث عن تصحيح المسار في بطولة الدوري المكسيكي أمام أطلس

يستضيف فريق أطلس المكسيكي، نظيره ليون حامل لقب دوري أبطال «كونكاكاف» 2023، على ملعب «خاليسكو»، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم إكس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويدخل أطلس، مباراة ليون، بتعادل سلبي مع بوماس يونام، على ملعب «خاليسكو»، في الجولة التاسعة من عمر المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي، ليرتفع رصيده إلى النقطة 8 من خوض 7 مباريات، فاز منها مرتين، وخسر في 3 مباريات، وحقق التعادل في اثنتين.

وسجل لاعبو أطلس، خلال 7 مباريات، 9 أهداف، بينما اهتزت شباكه بنفس العدد من الأهداف.

فوز وحيد لحامل لقب دوري أبطال كونكاكاف في 6 لقاءات

وفي المقابل، خسر ليون في الجولة السادسة على ملعبه «نوكامب» أمام كلوب أمريكا بهدف نظيف، ليتجمد رصيد حامل لقب بطولة دوري أبطال كونكاكاف موسم 2023 عند النقطة الرابعة في المركز الـ15، من خوض 6 لقاءات، فاز في مباراة وحيدة ولقي 4 هزائم، وحقق تعادلا وحيدا.

وسجل لاعبو ليون المكسيكي في مباريات المرحلة الختامية لبطولة الدوري، 9 أهداف فقط، فيما منيت شباكه بـ14 هدفا في 6 مباريات بالمسابقة.