مخيب للآمال.. ريفر بليت يتعثر في أولى مبارياته برابطة دوري الأرجنتين

استهل ريفر بليت، الأسبوع الأول من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس رابطة الدوري للمحترفين، بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع أرجنتينوس جونيورز، على ملعب ماس مونومنتال، وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة من فجر اليوم الاثنين.

وفي نسخة العام الماضي، فشل ريفر بليت، في الوصول إلى نهائي البطولة إثر خسارته بضربات الترجيح أمام روزاريو سنترال، في 10 ديسمبر الماضي في قبل نهائي البطولة بنتيجة هدفين دون رد، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، على ملعب ماريو ألبيرتو كيمبس.

بورخا يفتتح التسجيل لريفر بليت

وفي الدقيقة الأولى، من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، افتتح ميجيل بورخا لاعب ريفر بليت، التسجيل، من تسديدة، بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، لتسكن أعلى مرمى أرجنتينوس جونيورز على إثر تمريرة حاسمة من ناتشو فرنانديز.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ6 دقائق، سجل سنتياجو مونتيل، لاعب أرجنتينوس جونيورز، هدف التعادل بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، على إثر أسيست من جاستون فيرون.