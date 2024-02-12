ريفربليت يفوز بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ريسترا بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني

فاز ريفربليت، على ديبورتيفو ريسترا، بنتيجة 3-0 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «جييرمو لازا»، في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وافتتح ميجيل بورخا، لاعب ريفربليت التسجيل بعد مرور 22 دقيقة من أحداث الشوط الأول على إثر أسيست من رودريجو أليندرو، فيما عزز زميله اجناسيو فرنانديز، تقدم الريفر بهدف ثان في الدقيقة 35.

وبعد 5 دقائق من هدف اجناسيو فرنانديز، سجل مارسيلو هيريرا، الهدف الثالث لريفربليت في مرمى على إثر أسيست من اجناسيو فرنانديز، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريفربليت إلى النقطة 10 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ريسترا عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ14 والأخير في انتظار بقية نتائج الجولة.

وفي الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، يحل ريفربليت ضيفا على أتليتيكو توكومان على ملعب «خوسيه فييرو»، فجر يوم 15 فبراير الجاري، بينما يلتقي ديبورتيفو ريسترا، بفيليز سارسفيلد على «جييرمو لازا»، مساء اليوم ذاته.