تحذير من تأثير المشروبات الغازية على المرأة.. بؤرة للأمراض الخطيرة

تؤثر المشروبات الغازية على جسم المرأة بشكل سلبي، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر، تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، مثل الأورام السرطانية، خاصة للأشخاص الذين لديهم استعداد جيني لهذه الأمراض، بحسب تصريحات الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة مستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، والتي أوضحت أن السكريات تعمل على زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، كما أنها بؤرة للإصابة بأمراض خطيرة.

تأثير المشروبات الغازية على جسم المرأة

وتؤدي المشروبات الغازية إلى الإضرار بصحة المرأة بشكل كبير، فهي لا تؤدي إلى زيادة الوزن فقط، بل تؤثر على عملية الهضم أيضًا، وقد يصل الأمر إلى حد تدميره، والتأثير السلبي على المعدة، بحسب «عبد الوهاب»، مضيفة: «المشروبات الغازية دي كارثة على الصحة، لأنها بتدمر أجهزة الجسم، وتخلي الإنسان مش قادر يهضم الأكل اللي بياكله».

التهابات وأمراض مزمنة

وتؤثر المشروبات الغازية بشكل سلبي على المدى الطويل بالتهابات وأمراض مزمنة، لا يمكن علاجها بسهولة، وتجعل الإنسان غير قادر على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، خاصة عند تناوله للطعام، بسبب سوء الهضم، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالنقرس، وفقًا لـ«عبد الوهاب».

المشروبات الغازية تصيب بالأورام السرطانية

وحذرت استشاري البكتريا من تناول المشروبات الغازية، لأنها قد تسبب الإصابة بالأورام السرطانية، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي أو جيني، للإصابة بورم سرطاني: «لازم نمتنع عن شرب المياه الغازية خاصة المرأة، لأنها بتدمر الجسم وبتجيب أورام سرطانية».