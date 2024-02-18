معلومات عن ميديا بنجامين الناشطة ضد العدوان الإسرائيلي.. يهودية تدعو للسلام

تتابع الناشطة الأمريكية ميديا بنجامين حملتها لإدانة الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان على قطاع غزة، سواء من خلال ظهورها في الكابيتول لإدانة توجهات بعض أعضاء مجلس الشيوخ الداعمين للاحتلال الإسرائيلي، بحسبما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وتقوم أيضًا من خلال قيادتها لمظاهرات لوقف الحروب على مستوى العالم، بالإضافة إلى كتابتها لمقالات تدين التوجهات الفاشية للاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الفلسطينيين في غزة.

أهم المعلومات عن ميديا بنجامين

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن ميديا بنجامين وتأتي كالتالي:-

1- ولدت مع أسرة يهودية وكان أسمها سوزان بنجامين، وقامت بتغيير اسمها إلى ميديا تأثرًا بالأسطورة الإغريقية الشهيرة.

2- حصلت على درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة كولومبيا ودرجة الاقتصاد من جامعة نيو سكول في نيويورك.

3- في عام 1988، أسست ميديا وزوجها مؤسسة جلوبال إكستشانج، التي تسعى إلى تعزيز بدائل تجارية عادلة في ظل التحولات العالمية.

4- في عام 2002 أسست مجموعة كودبينك النسوية والداعمة للسلام.

5- دائمًا تشكل ميديا بنجامين صداعًا لبعض صناع القرار في أمريكا وخاصة ملف الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط.

6- توجه ميديا بنجامين ليس مقتصرًا على دعم الشعوب المظلومة في الشرق الأوسط، بل يتضمَّن رغبتها في وقف جميع الحروب، فقد أعلنت بوضوح معارضتها لتمويل الولايات المتحدة للأوكرانيين في صراعهم ضد روسيا.