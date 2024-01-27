صندوق علاج الإدمان: تنظيم حملات مكثفة للتوعية بأضرار المخدرات (فيديو)

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، إن الصندوق يٌواصل جهوده للتصدي لظاهرة الإدمان، بالتعاون مع الهيئات المعنية والوزارات، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

الصندوق ينظم قافلة تجوب الجمهورية لاكتشاف المبكر للتعاطي

وأضاف مدحت وهبة في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، أن الصندوق يٌنظم قافلة تجوب الجمهورية لاكتشاف المٌبكر للتعاطي، وتقديم النصائح للأهالي الخاصة باكتشاف الإدمان، ورفع الوعي بشكل عام بين فئة الشباب لتقليل مخاطر التعرض للإغراءات.

البرامج والأنشطة التوعوية التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع وزارة الداخلية

وذكر مدحت وهبة، أن البرامج والأنشطة التوعوية التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع وزارة الداخلية هي مبنية على دراسات، وأبحاث مصرية وعالمية للتأكد من فعاليتها ودرجة تأثيرها.

وأوضح المستشار الإعلامي لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، أن الصندوق يستهدف الوصول إلى جميع فئات المجتمع، من خلال تنفيذ حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعقد الندوات والمحاضرات، وتوفير أدوات التوعية في المدارس والجامعات والمراكز الشبابية.

وشدد المستشار الإعلامي لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، على أهمية دور الأسرة في حماية أبنائها من الإدمان، من خلال توفير المناخ الأسري المٌستقر، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية، ومراقبة الأبناء بشكل مستمر، وفتح قنوات الحوار معهم.

على المواطنين التعاون مع الصندوق في جهوده لمكافحة الإدمان

وناشد المستشار الإعلامي لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، المواطنين التعاون مع الصندوق في جهوده لمكافحة الإدمان، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي حالات تعاطى أو إدمان، وذلك من خلال الخط الساخن 16023.