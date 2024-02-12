عضو الرابطة الأفروآسيوية: هناك دراسات حديثة لاستخدام الفن في علاج الإدمان

قالت الدكتورة ليلي بالرحومة عضو الرابطة الأفروآسيوية للعلاج بالفن، إنّ الرابطة ترجع إلى مسلسل «تحت السيطرة» من بطولة الفنانة نيللي كريم، عندما عقدت ندوات عن العلاج في السينما، لأنه عمل مهم، مشيرةً إلى أنّ هناك دراسات متطورة في العالم توضح استخدام الفن في علاج الإدمان.

مساندة للمدمنين وإعطاء قيمة لورشة الرسم

وأضافت عضو الربطة الأفروآسيوية للعلاج بالفن، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «بحكم إننا شعوب عربية، فإننا لا نرحب بالمدمن ولا السجين السابق ولا المنحرف ولا نسمح لهم بالاندماج في المجتمع مرة أخرى، بالمجتمع يلفظ المدمن، ولكن في المسلسل، كانت هناك مساندة للمدمنين وإعطاء قيمة لورشة الرسم وورة السيكودراما».

المدمن بالنسبة إلى المشرع

وتابعت عضو الربطة الأفروآسيوية للعلاج بالفن: «المدمن بالنسبة إلى المشرع والقانون مجرم، لكنه في علم الاجتماع وعلم النفس مريض، فكيف نعالج الإدمان؟! ففي تونس، عندما خرج مدمن من السجن كتب كتابا فغضب الناس، لكن من وجهة نظري، فإن الكتابة والمسرح والرسم والسينما متنفس، فالمدمن يعلم جيدا أنه أخطأ وأن المجتمع سيرفضه، وبالتالي، فإنه يحاول أن يجد نفسه داخل هذه الطبقة المثقفة، فهو يحاول إثبات ذاته وأن حياته أصبحت أفضل».