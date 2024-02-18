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قطع المياه عن 4 مناطق في الدقهلية لمدة 9 ساعات غدا

كتب:

آية حسنين
05:09 م | الأحد 18 فبراير 2024
قطع المياه- تعبيرية

قطع المياه- تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن بعض مناطق مركز دكرنس غدًا لمدة 9 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأشارت شركة المياه، أنه يجري قطع المياه، غدًا الاثنين، في الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً ولمدة 9 ساعات.

أماكن قطع المياه في الدقهلية:

وأضافت أنه يجري قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الدقهلية غدًا، بسبب القيام بعمل بعض الأعمال في  المناطق التالية:

  • الوحدة المحلية بالمحمودية
  • الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن
  • الوحدة المحلية بالربيعات
  • الوحدة المحلية بعرب زيدان

وأكّدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين عودة المياه.

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