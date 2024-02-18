قطع المياه عن 4 مناطق في الدقهلية لمدة 9 ساعات غدا
كتب:
آية حسنين
05:09 م | الأحد 18 فبراير 2024
قطع المياه- تعبيرية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن بعض مناطق مركز دكرنس غدًا لمدة 9 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأشارت شركة المياه، أنه يجري قطع المياه، غدًا الاثنين، في الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً ولمدة 9 ساعات.
أماكن قطع المياه في الدقهلية:
وأضافت أنه يجري قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الدقهلية غدًا، بسبب القيام بعمل بعض الأعمال في المناطق التالية:
- الوحدة المحلية بالمحمودية
- الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن
- الوحدة المحلية بالربيعات
- الوحدة المحلية بعرب زيدان
وأكّدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين عودة المياه.