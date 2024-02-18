قطع المياه عن 4 مناطق في الدقهلية لمدة 9 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن بعض مناطق مركز دكرنس غدًا لمدة 9 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأشارت شركة المياه، أنه يجري قطع المياه، غدًا الاثنين، في الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً ولمدة 9 ساعات.

أماكن قطع المياه في الدقهلية:

وأضافت أنه يجري قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الدقهلية غدًا، بسبب القيام بعمل بعض الأعمال في المناطق التالية:

الوحدة المحلية بالمحمودية

الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن

الوحدة المحلية بالربيعات

الوحدة المحلية بعرب زيدان

وأكّدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين عودة المياه.