موعد اختبارات المتقدمين لوظائف «مياه الدقهلية».. الشروط المطلوبة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمستوفين من المتقدمين في المسابقة، لشغل وظيفة فني رابع «كهرباء- ميكانيكا- أعمال صحية» بمنطقتي شربين- تمى الأمديد، وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2023.

وحددت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موعد إجراء الاختبارات التحريرية، كالتالي:

مواعيد اختبارات وظائف شركة المياه

موعد الاختبارات التحريرية لفني ميكانيكا: يوما الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فبراير الجاري.

موعد الاختبارات التحريرية لفني الأعمال الصحية: الخميس 15 فبراير.

موعد الاختبارات التحريرية لفني كهرباء: الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و22 فبراير.

شروط التقديم لوظائف شركة المياه 2023

وكشف شركة مياه الشرب والصرف، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كما يلي:

- أنّ يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - دكرنس - شربين) وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات من تخصص (أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء).

التقديم للذكور فقط

- أنّ يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أنّ يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- أنّ يقبل العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التي تُحدد بمعرفة الشركة.

- أنّ يجتاز المتقدم، اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.