موعد اختبارات المتقدمين لوظائف «مياه الدقهلية».. الشروط المطلوبة
كتب:
سلامة عامر
09:06 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
وظائف- أرشيفية
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمستوفين من المتقدمين في المسابقة، لشغل وظيفة فني رابع «كهرباء- ميكانيكا- أعمال صحية» بمنطقتي شربين- تمى الأمديد، وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2023.
وحددت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موعد إجراء الاختبارات التحريرية، كالتالي:
مواعيد اختبارات وظائف شركة المياه
موعد الاختبارات التحريرية لفني ميكانيكا: يوما الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فبراير الجاري.
موعد الاختبارات التحريرية لفني الأعمال الصحية: الخميس 15 فبراير.
موعد الاختبارات التحريرية لفني كهرباء: الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و22 فبراير.
شروط التقديم لوظائف شركة المياه 2023
وكشف شركة مياه الشرب والصرف، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كما يلي:
- أنّ يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - دكرنس - شربين) وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.
- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات من تخصص (أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء).
التقديم للذكور فقط
- أنّ يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.
- أنّ يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.
- ألا يزيد السن عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
- أنّ يقبل العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.
- اجتياز الاختبارات التي تُحدد بمعرفة الشركة.
- أنّ يجتاز المتقدم، اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.