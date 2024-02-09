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موعد اختبارات المتقدمين لوظائف «مياه الدقهلية».. الشروط المطلوبة

كتب:

سلامة عامر
09:06 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
وظائف- أرشيفية

وظائف- أرشيفية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمستوفين من المتقدمين في المسابقة، لشغل وظيفة فني رابع «كهرباء- ميكانيكا- أعمال صحية» بمنطقتي شربين- تمى الأمديد، وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2023.

وحددت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موعد إجراء الاختبارات التحريرية، كالتالي:

مواعيد اختبارات وظائف شركة المياه

موعد الاختبارات التحريرية لفني ميكانيكا: يوما الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فبراير الجاري.

موعد الاختبارات التحريرية لفني الأعمال الصحية: الخميس 15 فبراير.

موعد الاختبارات التحريرية لفني كهرباء: الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و22 فبراير.

شروط التقديم لوظائف شركة المياه 2023

وكشف شركة مياه الشرب والصرف، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كما يلي: 

- أنّ يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - دكرنس - شربين) وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات من تخصص (أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء).

التقديم للذكور فقط

- أنّ يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أنّ يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- أنّ يقبل العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التي تُحدد بمعرفة الشركة.

- أنّ يجتاز المتقدم، اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.