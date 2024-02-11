قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن عدد من المناطق في الدقهلية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع شركة مياه الشرب بالدقهلية لخدمتها عن 5 مناطق، مؤكدة عودة ضخ المياه إلى طبيعتها في تلك المناطق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

ذكرت شركة مياه الشرب، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ انقطاع المياه سيبدأ من التاسعة صباح اليوم ويستمر حتى الـ9 مساءً ولمدة 12 ساعة.

مناطق قطع المياه اليوم

في المناطق التالية: «طريق بلقاس بالكامل - شارع العراقي - عزبة عريان حتي المعهد الديني - طريق المقابر- منطقة مصنع الغرباوي»، وذلك بسبب قيام الشركة بأعمال صيانة خط طرد محطة صرف صحي رقم 4 قطر 500 مم بولي إيثيلين.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، مشيرة إلى أنّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال.

إعادة ضخ المياه في مناطق شرق القاهرة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة استدامة الخدمة حتى الانتهاء من أعمال لحامات على خط المياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب وشارع التروللي، ضمن أعمال تطوير المحاور الرئيسية بمنطقة المرج، وجارٍ ضخ المياه.

وأشارت الشركة إلى قيامها بالدفع بكل المعدات والفنيين والمهندسين؛ لإنهاء الأعمال بأقصى وقتٍ ممكن، مقدمة اعتذارها عن فترة انقطاع المياه.