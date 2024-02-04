«مياه الدقهلية» تعلن مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تحديد مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف المختلفة في الشركة، على أن يلتزم كل شخص بالموعد المحدد له.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، إلى أنه جرى تحديد المواعيد للمستوفين للشروط في المسابقة لوظائف «فني رابع كهرباء - ميكانيكا - أعمال صحية» في منطقتي شربين وتمي الأمديد، ضمن الإعلان رقم 3 لسنة 2023.

مواعيد الاختبارات التحريرية لوظائف مياه الدقهلية

وجاءت المواعيد التي حددتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية كالتالي:

- فني ميكانيكا: الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فبراير.

- فني أعمال صحية: الخميس 15 فبراير.

- فني كهرباء: الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و22 فبراير.