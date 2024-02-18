«تعليم كفر الشيخ»: انطلاق مسابقة «أهل القرآن الكريم» 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات مسابقة «أهل القرآن الكريم» للعام الثامن على التوالي، وذلك بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

مستويات مسابقة «أهل القرآن الكريم»

وبحسب ما أعلنته المديرية، فإن مستويات مسابقة «أهل القرآن الكريم» كالتالي:

- المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 30 من كتاب «الأربعون النووية» لجميع المراحل التعليمية.

- المستوى الثاني: حفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 15 من كتاب «الأربعون النووية» للمرحلة الثانوية.

- المستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع جودة التلاوة، وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 10 من كتاب «الأربعون النووية» للمرحلة الإعدادية.

- المستوى الرابع: حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 5 من كتاب «الأربعون النووية» للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى الصف السادس الابتدائي.

- المستوى الخامس: حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 3 من كتاب «الأربعون النووية» للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائي.

- المستوى السادس: حفظ جزء واحد من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ حديث «بُني الإسلام على خمس» لرياض الأطفال.

إجراء التصفيات الأولية بجميع مدارس الإدارات التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المسابقة تتم بجميع مدارس الإدارات التعليمية بمراحلها المختلفة للتعليم العام والفني واللغات، حيث تُجرى التصفيات الأولية بجميع مدارس الإدارات على مستوى كل مدرسة بمعرفة موجه مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وله أنّ يستعين بحفظة كتاب الله تلاوةً وتجويدًا في التصفيات، خلال الفترة من 17 فبراير وحتى 7 مارس 2024، على أن تُرسل النتائج لجميع المشاركين إلى الموجه الأول أولًا بأول.

وأشارت المديرية، إلى أنّه من المقرر أنّ يقوم الموجه الأول بعمل التصفية الثانية على مستوى كل إدارة تعليمية بعد تصفيات جميع مدارس الإدارة في موعد أقصاه 1 أبريل 2024، وإرسال النتائج إلى التوجيه العام لعمل التصفية النهائية بمجمع مدارس علي عبد الشكور لغات بمدينة كفر الشيخ اعتبارًا من 21 أبريل 2024.