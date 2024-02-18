دينا فؤاد بنت بلد في «حق عرب».. وتعد جمهورها بدور مختلف

قالت الفنانة دينا فؤاد، إنها لم تنتهي بعد من تصوير مسلسل «حق عرب»، الذي تشارك فيه ضمن باقة من النجوم، بطولة أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، متوقعة أن ينتهي تصويره في شهر رمضان.

وأضافت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مسلسل حق عرب من أعمال الشركة المتحدة، التي تحرص على التنوع بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي، مؤكدة أنَّ المسلسل ثالث تجربة لها مع الفنان أحمد العوضي، بعد «الاختيار» و«اللي ملوش كبير».

ووعدت الفنانة دينا فؤاد جمهورها، بتقديم دور مختلف عن كل ما سبق وقدمته من أعمال، من خلال دور مركب وجميل للغاية، لافتة إلى أن آخر أدوارها مسلسل «اللي ملوش كبير»، ظهرت خلاله بدور «قدرية»، وتم الإشادة به وبنجاحه، ما تسبب في توقفها عامين حتى تظهر في دور بنفس القوة، إن لم يكن دور أقوى منه.

وتحدثت عن تفاصيل دورها في مسلسل «حق عرب»: «سأظهر في شخصية جديدة ومفاجأة في رمضان، لفتاة من منطقة شعبية تُدعى حنان الغرباوي، وتبيع الشاي بمنطقة المغربلين لتساعد والدها، والدور مركب به كم كبير من التحولات النفسيه وبذل فيه مجهود غير عادي ليخرج أفضل أداء مقابل عناء وتعب نفسي وجسدي وضغط عصبي كبير».