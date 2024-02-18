القاهرة التاريخية شاهدة على صراعات أحداث مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

عرض البرومو الرسمي لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، لقطات تضمنت مشاهد رومانسية وأكشن وصراعات، إذ تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية الغنية بالحكايات الإنسانية، كما تبين تصوير أكثر من لقطة في عدد من الأماكن الأثرية في مصر القديمة، باعتبارها مناطق غنية بالمعالم والأماكن التاريخية والشعبية التي تخدم الأحداث.

شوارع المعز والجمالية محور الأحداث

كان شارع المعز أبرز الأماكن التي ظهرت في مشاهد برومو حق عرب، وقد نشر العوضي في وقت سابق عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «إنستجرام» التفاف الجمهور حوله مرحبين به في منطقة الحسين خلال تصوير مشاهد من المسلسل، ويعتبر المعز من الشوارع العريقة التي تقع في قلب مدينة القاهرة القديمة، وهو بمثابة متحف مفتوح للعمارة والآثار الإسلامية.

وتبين كذلك تصوير العديد من مشاهد مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، التي اعتبرت محور الأحداث، وهي حي من أحياء القاهرة التاريخية وتتمتع بشهرة واسعة لاحتوائها على عدد من الأماكن الأثرية والتاريخية منها الجامع الأقمر وجامع الحاكم بأمر الله، وخان الخليلي، وأحياء الصاغة، والنحاسين.

تصوير مشاهد بحي المغربلين

وشهد شارع المغربلين كذلك تصوير مشاهد من المسلسل، وهو شارع يقع في منطقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة، وسُمي بهذا الاسم لاشتهاره بمهنة الغربلة وهي إحدى الحرف المرتبطة بتجارة الحبوب، ويشتهر شارع المغربلين بعدد من المساجد الإسلامية الأثرية مثل «كتخدا» و«جاني بك».

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ويشارك فيه كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.