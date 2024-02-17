مسلسل حق عرب ليس الأول.. حكاية الفنانة سلوى عثمان مع شخصية الأم

خطف برمو مسلسل «حق عرب» بطولة الفنان أحمد العوضي، قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عنه عبر منصة «WATCH IT»، إذ يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة.

ظهرت خلال البرمو أحداث عديدة عن فكرة المسلسل الذي يدور حول ارتباط الفنان أحمد العوضي عاطفيا بفتاة شعبية، تعمل في بيع المشروبات الساخنة، وتؤدي الدور الفنانة دينا فؤاد، وهو شاب يعمل بأحد مصانع الأخشاب، الذي يملكه الفنان رياض الخولي، كما تكون والدته الفنانة سلوى عثمان، إذ تقف بجواره في عدد من المشاكل والأزمات التي يتعرض لها.

تجسيد شخصية الأم

لم تكن تلك المرة الأولى التي تجسد فيه الفنانة سلوى عثمان دور الأم وإبداعها به، رغم أنها في الحقيقة لم تنجب أطفالا، حيث شاركت من قبل دور الأم في مسلسل «البرنس» بطولة الفنان محمد رمضان، وأيضا في مسلسل «أيوب» بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي عُرض أيضا في الموسم الرمضاني، وكذلك شارك في مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر ، كما أنها جسدت دور الأم الصعيدية بمسلسل «نسل الأغراب» بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

تحدثت الفنانة سلوى عثمان في العديد من اللقاءات التليفزيونية، عن تجسيدها دور الأم في المسلسلات، رغم عدم إنجابها في الحقيقة وكيفية إتقانها الدور، موضحة أنها عندما تمثل دور الأم على الشاشة تتخيل ماذا إذا كانت أم بالفعل وكيف ستتصرف في هذه الحالة.

وعن تقديمها شخصية دور الأم في مسلسل «البرنس» كشفت الفنانة أنها تعتبر من أصعب شخصيات الأم التي قدمتها وذلك لأن في المسلسل كان إحساسها عاليا، الأمر الذي حينها نال إعجاب الكثير وأثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضي والفنانة دينا فؤاد، وأيضا رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.