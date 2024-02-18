مؤلف مسلسل حق عرب: أحمد العوضي يبذل مجهودا غير عادي في التصوير (فيديو)

قال محمود حمدان، مؤلف مسلسل حق عرب، إنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي، في العمل الذي سيعرض بموسم دراما رمضان 2024، مشيرًا الى أن «العوضي» بذل مجهودا كبيرا للغاية أثناء تصوير العمل.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»: «أحمد العوضي عامل طاقة ومجهود غير عادي فى مسلسل حق عرب، وكذلك كل فريق العمل، وأعد المشاهدين بمسلسل درامي يحترم عقلية المشاهدين، ونشوف 30 حلقة مهمة جدا، وننتظر المسلسلة من الحلقة الأولى للحلقة الـ30، المسلسل دراما اجتماعية شعبية».

وتابع: «الشركة المتحدة عاملة مجهود رائع وجبار في الدراما، وفيما يقدم على شاشات المتحدة، وسعيد أن هناك شركة مهمة جدًا ترعى الأعمال الدرامية، والشركة المتحدة تدعم الموهوبين بشكل مستمر، وبدأ يكون فيه فرص كتير جدا للشباب في كل المجالات».

وأكمل: «هناك وجوه شابة تشارك لأول مرة في التمثيل، وكلنا كفريق عمل طول الوقت نبحث عن تقديم فنانيين جدد، حتى وإن كانت أدوارا صغيرة، ومنصة watch it أصبحت المنصة الأولى في مصر والوطن العربي».