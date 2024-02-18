ضبط أطنان من السلع الغذائية داخل مخزنين بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، اليوم الأحد، من ضبط القائم على مخزنين بدون ترخيص في لقاهرة، لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بأزيد من السعر.

وتبين أن المتهم، قام بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية، بهدف تحقيق أرباحا غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة 30 طن سكر، 16800 عبوة زيت طعام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة.