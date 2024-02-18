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أستاذ علوم سياسية: الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين باتت واضحة أمام العالم

كتب:

عمرو هلال
05:40 م | الأحد 18 فبراير 2024
قصف غزة

قصف غزة

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك استمرارية في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وانتهاك إسرائيلي لكافة القواعد والمواثيق الدولية واستمرار لعمليات ومجازر مستمرة منذ 5 أشهر وتسببت في تدمير غزة وارتقاء عدد كبير من الشهداء.

الممارسات الإسرائيلية الآن أمام العالم أجمع

وشدد «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الصورة واضحة بشأن الممارسات الإسرائيلية الآن أمام العالم أجمع، مؤكدًا أنه كان هناك محاولة من جانب إسرائيلي لإخفاء تلك الممارسات ولكن الصورة باتت واضحة أمام العالم أجمع، موضحًا أن صور ونماذج تتطلب اتخاذ مواقف واضحة وقوية من جانب المجتمع الدولي.

مجلس الأمن الهيئة المنوطة بتنفيذ القرارات

وأوضح أن محكمة العدل الدولية أدانت الممارسات الإسرائيلية في غزة وأعطت مهلة لإسرائيل قدرها شهر للالتزام بضوابط إجرائية معينة وعدم الاستمرار في تلك الانتهاكات، مشددًا على أن دور المحكمة له أهمية من الناحية القانونية ليس من حيث التنفيذ، ولكن التنفيذ لمثل هذه القرارات يكون من خلال مجلس الأمن وهو الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

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