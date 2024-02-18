أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

كشفت مصادر في محافظة الجيزة، أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة بمختلف الضواحي والمدن من أجل الحصول على المواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ30%، موضحة أن الغرفة التجارية تواصل بالتنسيق مع المحافظة ضخ المزيد من السلع بمناسبة قرب الشهر الكريم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ الوطن، خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة بمختلف الضواحي ومواعيد عملها والتخفيضات التي تصل بها على المنتجات الغذائية المختلفة:

- منفذ حي الوراق، أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- مركز منشأة القناطر، ويوجد به 3 منافذ تتوزع ما بين قرب مجلس المدينة وبقرية نكلا.

- منافذ حي الهرم توجد في كفر المنفي بجوار الجامع الأصفر، ومنفذ بشارع الصفا والمروة، منفذ في شارع سليم بجوار الدائري.

- حي شمال الجيزة وبه 3 منافذ؛ الأول في شارع البوهي والثاني في شارع الوحدة والثالث في شارع طلعت حرب.

- حي العجوزة ويوجد به 11 مجمعا.

- منافذ مركز الواحات البحرية وبه 5 منافذ سلعية.