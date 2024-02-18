رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

كتب:

أحمد أبوضيف
06:25 م | الأحد 18 فبراير 2024
معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

كشفت مصادر في محافظة الجيزة، أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة بمختلف الضواحي والمدن من أجل الحصول على المواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ30%، موضحة أن الغرفة التجارية تواصل بالتنسيق مع المحافظة ضخ المزيد من السلع بمناسبة قرب الشهر الكريم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ الوطن، خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة بمختلف الضواحي ومواعيد عملها والتخفيضات التي تصل بها على المنتجات الغذائية المختلفة: 

- منفذ حي الوراق، أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- مركز منشأة القناطر، ويوجد به 3 منافذ تتوزع ما بين  قرب مجلس المدينة وبقرية نكلا.

- منافذ حي الهرم توجد في كفر المنفي بجوار الجامع الأصفر، ومنفذ بشارع الصفا والمروة، منفذ في شارع سليم بجوار الدائري.

- حي شمال الجيزة وبه 3 منافذ؛ الأول في شارع البوهي والثاني في شارع الوحدة  والثالث في شارع طلعت حرب.  

- حي العجوزة ويوجد به 11 مجمعا.  

- منافذ مركز الواحات البحرية وبه 5 منافذ سلعية. 

اقرأ المزيد:

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة.. تخفيضات تصل لـ25%

محافظة المنيا تشارك في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس في محافظة الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة الترم الأول
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.