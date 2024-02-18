محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات جلسة التشاور المجتمعي لعرض نتائج تطهير مصرف «كتشنر»

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات جلسة التشاور المجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطهير مصرف «كتشنر» - مكون المخالفات الصلبة - محافظة كفر الشيخ، بقاعة أكاسيا، برئاسة اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.

حضر الجلسة الدكتور هناء محمد، منسق البنك الأوروبي بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والدكتور عتمان محمد، الاستشاري البيئي لمشروع كتشنر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة بالمحافظة، والنائبة هدي الطنباري، عضو مجلس النواب.

مصرف «كتشنر» يمتد على ثلاث محافظات

قال المحافظ إنّ مصرف «كتشنر» هو قناة زراعية رئيسية في دلتا النيل في مصر، ويمتد على ثلاث محافظات هي «الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية»، ويصب في البحر الأبيض المتوسط. يمتد المصرف الرئيسي بطول 69 كم، ويغذي فيه العديد من المصارف الثانوية والثلاثية، ويروي ما يقرب من 460 ألف فدان من الأراضي الزراعية، التي تستخدم في المقام الأول لزراعة القمح والأرز. وأشار إلى أنّ مكون المخلفات الصلبة هو جزء من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف «كتشنر» من خلال نهج متكامل يركز على مياه الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة وإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ مشروعات البنية المقترحة داخل المحافظة تتمركز في محطات المعالجة الميكانيكية والبيولوجية التالية:

محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة كفر الشيخ، والتي تقع بقرية القرضة التابعة لقرية الحمراوي، على مساحة 30 ألف متر مربع (حوالي 7 أفدنة)، بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينة كفر الشيخ ومدينة قلين.

محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة دسوق، والتي تقع في منطقة دسوق، على مساحة 5100 متر مربع (حوالي 12 فدان)، بطاقة 600 طن/يوم، والتي تخدم مدينة دسوق.

محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة الحامول، والتي تقع في عزبة أبو حمودة التابعة لقرية البنا، على مساحة 29 ألف و400 متر مربع (حوالي 7 أفدنة)، بطاقة 600 طن/يوم، والتي تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض.

تحسين البيئة والصحة العامة

أوضح المحافظ أنّ المشروع يهدف إلى:

تحسين البيئة والصحة العامة.

الاستدامة الاقتصادية.

تحسين التعامل مع المخلفات وإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة.

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

الحد من غاز الميثان في الغلاف الجوي والاحتباس الحراري.

تثمين النفايات كجزء من نظام إدارة المخلفات المتكامل.

تعزيز إدارة المخلفات الصلبة في ثلاث محافظات هي «كفر الشيخ، والغربية، والدقهلية» رفع كفاءة جمعها ونقلها وفرزها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، أنّ المشروع يقوم على المحددات التي تُحقق أهدافًا فنية واقتصادية واجتماعية إيجابية للمجتمع.