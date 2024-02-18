عقد ملتقى فكري خلال رمضان بعد صلاة الظهر يوميا للواعظات في كفر الشيخ

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ كافة الاستعدادات لعقد الملتقى الفكري للواعظات خلال شهر رمضان، والذي يُعقد يومياً عقب صلاة الظهر بمسجد الفتح «الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، ويحاضر فيه نُخبة من كبار الواعظات.

عقد الملتقى خلال شهر رمضان عقب صلاة الظهر بمسجد الفتح

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه في ضوء إطلاق الوزارة عام 2024م عاماً للواعظات تعقد وزارة الأوقاف الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات، والذي يُعقد بـ21 مديرية، بما فيهم الملتقى الذي يُعقد يومياً خلال شهر رمضان عقب صلاة الظهر بمسجد الفتح «الاستاد» بمدينة كفر الشيخ.

وذكر «بسيوني»، أنّه يتم عقد الملتقى الفكري للواعظات خلال شهر رمضان بشكل يومي، وتم اختيار موضوعات الملتقى وهي كالتالي: «أركان الإيمان - الصوم وأثره في السلوك - الوقاية خير من العلاج - آداب المساجد - من أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام - فروض الكفايات - فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - حفظ الجميل - انتصارات العاشر من رمضان - الإعجاز البياني في القرآن الكريم - إتقان العمل - الصدق في القبول والعمل - فضائل الذكر - مكانة الصحابة رضي الله عنهم - جبر الخواطر - دروس من يوم بدر - حقوق الوالدين - فضائل العشر - صدقة الفطر - دروس من فتح مكة - فضل قيام الليل - الدعاء وآدابه - شكر النعم - آداب الطريق - حق الجار - فضائل ليلة القدر - صلة الأرحام - حسن الخاتمة - آداب العيد».

تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية والعلمية

وأوضح «بسيوني»، أنّ الملتقى يُحاضر فيه نخبة متميزة من واعظات وزارة الأوقاف عبارة عن 10 واعظات معتمدات، لافتاً أنّ الملتقى الفكري يأتي في إطار اهتمام الوزارة بدور المرأة العلمي والدعوي في المجتمع، وضمن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.