وفاة شاب أثناء الوضوء بعد رحيل والده بـ47 يوما في كفر الشيخ (صور)

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة محمد حافظ ضبعون، 32 عاماً، الذي توفى بشكل مُفاجئ أثناء وضوئه لأداء صلاة الظهر، حيث لحق بوالده الشيخ حافظ ضبعون، والذي توفى منذ 47 يوماً.

رواد «سوشيال ميديا» يتداولون صور الشاب الراحل

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب الراحل، داعين الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما وصفوا وفاته بـ«حُسن الخاتمة».

وقال أحمد ضبعون، أحد أقارب المتوفي لـ«الوطن»، أنّ محمد حافظ ضبعون توفى أثناء وضوئه لصلاة الظهر، اليوم الأحد، حيث فاضت روحه إلى بارئها بشكل مُفاجئ دون أنّ يشكو من أي تعب أو مرض، وذلك عقب وفاة والده الذي توفى في 2 يناير الماضي، مضيفاً: «كان متعلقا بوالده، ولحق به على طول، مطولش وراه».

طيبة شديدة وحُب الجميع

وأكد «ضبعون»، أنّ الشاب الراحل من مواليد عام 1992، وهو وحاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس، وهو أعزب لم يتزوج، وكان لديه تجارة خاصة يعمل بها، وعُرف عنه الطيبة الشديدة وحُب الجميع له، متابعاً: «كان طيب أوي، والناس كلها بتحبه لأنه قريب منهم، وعُمره ما زعل حد منه».

وذكر «ضبعون»، أنّ الراحل كان مصلياً ومتصدقاً وحافظاً لكتاب الله، وكان أيضاً حريصاً على المشاركة في أعمال الخير ومحباً للمساجد، موضحاً أنّه سيتم تشييع جثمان الشاب الراحل عقب صلاة المغرب اليوم الأحد من مسجد السلام ببيلا، ليوارى الثرى فى مقابر أسرته، ويُقام له عزاء في مضيفة المعداوي ببيلا.