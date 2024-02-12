«الشباب» تعلن عن 10 وظائف شاغرة بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

تواصل وزارة الشباب والرياضة المساهمة بدورها المجتمعي لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، إذ أعلنت عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة لإحدى الشركات التابعة لسلسلة تجارية.

واتفقت الوزارة مع الشركة المعنية على توفير العديد من الوظائف بشروط معينة وفي تخصصات محددة ، وهي على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

1. مديرو أقسام.

2. كاشير.

3. مشرف جروسري.

4. منسقو ممرات.

5. منسق ثلاجة.

6. بقالون.

7. جزارون.

8. شيف مصنعات.

9. عمال مخازن.

10. أمن.

11. معدو طلبات.

12. دليفري. (يشترط امتلاك رخصة دراجة ناري)

متطلبات الوظيفة:

• جميع المؤهلات عالية / متوسطة.

• خبرة وبدون.

• موقف واضح من التجنيد.

• التفرغ التام.

الحقوق والمميزات:

• مرتبات مجزية تتراوح من 4 آلاف إلى 10 آلاف جنيه بالعمولات والحوافز.

• إجازات سنوية.

• تامين طبي – تأمين اجتماعي.

• فرص ترقية للمتميزين.

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/6TCeYMJ5f7

العنوان: مركز شباب العبور – بني سويف

ميعاد التقديم والمقابلة: يوم الخميس 15 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء.