3 وظائف شاغرة في مدرسة مصر للتأمين الدولية بالمنيا.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن فرص عمل جديدة في مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والوظائف المتاحة هي معلم لغة إنجليزية، وأخصائي تطوير تكنولوجيا، ومشرف تدريب ميداني.

الانضمام إلى أسرة المدارس الدولية

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كل من لديه المهارات والخبرة للانضمام لفريق عمل متميز، يمتلك فرصة متاحة للعمل والانضمام إلى أسرة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وقال مسؤول بمديرية التعليم لـ«الوطن»، إن الوظائف المتاحة للانضمام إلى أسرة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تشمل معلم لغة إنجليزية من داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم، وأخصائي تطوير تكنولوجيا، من داخل وزارة التربية والتعليم بكادر تطوير تكنولوجيا، ومشرف تدريب ميداني.

آخر موعد للتقديم 17 فبراير الجاري

وأوضح المصدر المسؤول بمديرية التعليم، أن التقديم متاح حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري، للانضمام إلى فريق عمل مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة تعليمية متميزة.

وتعد مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من المدارس التي تولي بها وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا، لأنها تضمن تدريبا عمليا لطلابها من خلال التعاون مع الشريك الصناعي.