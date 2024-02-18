لحديثي التخرج من 3 كليات.. وظائف شاغرة في البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري وظائف شاغرة للشباب من الجنسين حديثي التخرج في تخصصات مختلفة، تشمل «الهندسة، والحقوق، والعلوم السياسية»، ولا تشترط هذه الوظائف وجود خبرة سابقة، وذلك في جميع الفروع بمختلف المحافظات.

فرص عمل في البنك الأهلي

وأشار البنك في منشور رسمي عبر موقعه الرسمي الشروط الخاصة بمجموعة الوظائف الجديدة، والمستندات المطلوبة من المتقدمين وكيفية التقديم، وهي:

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي

- لخريجي كلية تجارة، في تخصصات (تجارة خارجية - تمويل وضرائب- إدارة - تسويق - محاسبة).

- كليات إدارة الأعمال ( تسويق- لوجيستيات- إدارة أعمال دولية - نظم ومعلومات إدارية - بنوك- موارد بشرية - ائتمان).

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

- كلية تكنولوجيا المعلومات.

- كلية حاسبات ومعلومات.

- كلية هندسة حاسبات.

- كليات الحقوق.

شروط وظائف البنك الأهلي

- مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- للخريجين من أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.

- تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- ألا يكون للمتقدم صلة قرابة مع أي من العاملين في البنك، من الدرجة الأولى وحتى الثالثة.

- الحد الأقصى للسن 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

- تطابق محل الإقامة الحالي مع المسجل في بطاقة الرقم القومي.

طرق التقديم على وظائف البنك الأهلي

- الدخول على الموقع الرسمي للبنك عبر الرابط هنا.

- الضغط على ايقونة وظائف حديثي التخرج عبر الرابط هنا.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على تسجيل.