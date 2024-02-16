وظائف شاغرة في بنك مصر.. إليك الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن حاجته لوظائف خالية في فروع البنك المختلفة للعمل في وظيفة IT، في إطار حرص البنك على إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهلات مناسبة في التوظيف للحصول على مصدر دخل شهري جيد وثابت لهم للعمل في جميع المجالات والتخصصات.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف IT في فروعه المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم في وظائف بنك مصر.

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- تطوير وتنفيذ إجراءات تدقيق تكنولوجيا المعلومات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

- تقييم واختبار ضوابط تكنولوجيا المعلومات لتحديد نقاط الضعف أو أوجه القصور في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمتها.

- تقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتصميم وتنفيذ الضوابط للتخفيف من تلك المخاطر.

- مراجعة أطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات لضمان الفعالية والكفاءة التشغيلية.

- تخطيط وتنفيذ مشاريع التدقيق وتقديم توصيات لتحسين عمليات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات.

- الحفاظ على المعرفة بمخاطر واتجاهات تكنولوجيا المعلومات الناشئة لضمان بقاء إجراءات وعمليات التدقيق محدثة.

- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي تكنولوجيا المعلومات لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات.

- إعداد تقارير التدقيق وتقديم النتائج إلى الإدارة العليا ولجان التدقيق.

- القيادة والإشراف على فريق من مراجعي تكنولوجيا المعلومات لضمان الانتهاء في الوقت المناسب وبشكل فعال لمشاريع التدقيق.

- تقييم الأنظمة وتحديد التهديدات الأمنية ونقاط الضعف وإجراء التقييمات الأمنية.

- القدرة على تطبيق التكنولوجيا بطريقة مناسبة لتلبية متطلبات العمل.

- الإبداع مع التركيز على تطوير حلول جديدة ومبتكرة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم ل الوظائف لديهم خبرة في قيادة الفريق وتحفيزهم.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو المحاسبة.

- إظهار الخبرة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المخاطر أو الضوابط الداخلية أو الامتثال لأكثر من 7 سنوات.

- أن يكون لديه 8 سنوات من الخبرة في التدقيق الداخلي لتكنولوجيا المعلومات داخل شركات التدقيق والقطاع المصرفي.

- إيجاد اللغتين العربية والإنجليزية.

على الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.