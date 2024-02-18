محمد فوزي: القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية قائم على عدد من المبادئ، في القلب منها الحقوق الأصلية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر تعاملت مع الحرب على غزة كونها أحد أدوات الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني قبل أن تمثل الممارسات الإسرائيلية تهديدا للأمن القومي المصري.

مصر الأكثر تفاعلًا مع الملف الإنساني لحرب غزة

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة لمصر وشعبها، مؤكدًا أنه تم ترجمة هذه الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية في العديد من التحركات، ومنها التحرك على المستوى الإنساني، حيث إن مصر هي الأكثر تفاعلًا مع هذا الملف وقدمت 80% من حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

مصر عملت على أكثر من مستوى بشأن حرب غزة

وأشار الباحث، إلى أن مصر عملت أيضًا وتحركت على أكثر من مستوى، وبشكل خاص على المستوى السياسي، حيث تم التركيز على عدد من الملفات من بينها وقف إطلاق النار، والتي ظهرت في التحركات المصرية من خلال اللقاءات والمباحثات، موضحًا أن الدولة المصرية تحركت على مستوى الأكثر أهمية، وهو إعادة ملف السلام العادل إلى طاولة المباحثات الدولية.