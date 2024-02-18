أماكن مبادرة «كلنا واحد» في محافظة الدقهلية.. تخفيضات 40%

أعلنت وزارة الداخلية تحديد أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2024 في محافظة الدقهلية، في مختلف المنافذ التابعة للوزارة بتخفيضات تصل إلى 40% على مختلف السلع المقدمة للمواطنين، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الدقهلية

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى توفير أماكن لمبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الدقهلية، كالآتي:

- منافذ أمان منفذ أمام قسم الكردى – بالكردى.

- منافذ أمان منفذ أمام مركز شرطة نبروة.

- منافذ أمان منفذ أمام مركز شرطة نبروة.

- منافذ أمان منفذ امتداد شارع عبد السلام عارف، أمام نقطة شرطة الأتوبيس.

- منافذ أمان منفذ بجوار ارض النت - ميت غمر.

- منافذ أمان منفذ بجوار ارض النت - ميت غمر.

- منافذ أمان منفذ بجوار قوات امن طلخا.

- منافذ أمان منفذ بجوار قوات امن طلخا.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة الجمالية.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة المنزلة.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة بلقاس.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة بلقاس.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة بنى عبيد.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة تمى الأمديد.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة دكرنس.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة دكرنس.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة شربين.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة شربين.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة طلخا.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة طلخا.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة محلة دمنة.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة منية النصر.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة منية النصر.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة ميت سلسيل.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة ميت غمر.

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة ميت غمر.

- منافذ أمان منفذ بجوار نقطة شرطة الفردوس بالمجزر– ش عبد السلام عارف دائرة قسم أول المنصورة.

- منافذ أمان منفذ بجوار نقطة شرطة الفردوس بالمجزر – ش عبد السلام عارف دائرة قسم أول المنصورة.

- منافذ أمان منفذ بجوار وحدة إطفاء المديرية بالمطرية سنترال المطرية.

- منافذ أمان منفذ شارع السلخانة - السنبلاوين.

- منافذ أمان منفذ شارع السلخانة - السنبلاوين.

- منافذ أمان منفذ شارع بور سعيد أمام قسم ميت غمر.

- منافذ أمان منفذ شارع بور سعيد أمام قسم ميت غمر.

- منافذ أمان منفذ مصلحة الري السنبلاوين.

- منافذ أمان منفذ مصلحة الري السنبلاوين.

- منافذ أمان منفذ ميت غمر بجوار المرور.

- منافذ أمان منفذ ميت غمر بجوار المرور.

- منافذ أمان منفذ ميدان سندوب - حي غرب المنصورة.

- منافذ أمان منفذ ميدان سندوب - حي غرب المنصورة.

- منافذ أمان (المتحركة) ميدان المحطة – المنزلة.

- منافذ أمان (المتحركة) ميدان المحطة – دكرنس.

- منافذ أمان (المتحركة) ميدان المحطة - شربين.

- منافذ أمان (شوادر ومعارض) شارع قناة السويس بجوار مصنع الألبان- المنصورة.