اعرف أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 قبل دخول رمضان.. تخفيضات 40%

توفر مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية جميع السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات 40% إذ تستمر حتى نهاية شهر رمضان، وتوفر جميع مستلزمات الأسرة المصرية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، لذا تهتم ملايين الأسر المصرية بمعرفة أماكن مبادرة كلنا واحد.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024

بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة وجميع مديريات الأمن في جميع محافظات الجمهورية، تنتشر أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 إذ توفر تخفيضات 40%، إذ تتوافر السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وهي متاحة بكل المنافذ والسرادقات، إذ تتضاعف أعداد المنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، والتي وصلت حتى الان لـ 2148 منفذا، تضم (2031 منفذًا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضًا فرعيًا – 67 شادرًا) بمختلف محافظات الجمهورية.

أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة الكبرى

- شارع مصطفى النحاس تقاطع متولي الشعراوي، التبة، الحي الثامن.

- منفذ كلنا واحد أسفل كوبري الأزهر أمام نقطة مرور الجمالية والموسكي.

- منفذ أسفل كوبري العباسية ميدان العباسية الوايلي.

- منفذ أمام جامعة حلوان دائرة قسم حلوان القاهرة.

- منفذ أمام محطة مترو سراي القبة أمام ممشى الطاهرة.

- منفذ أول شارع سليم متفرع من شارع ابن الحكم أمام معهد فتيات الزيتون الأزهري حلمية الزيتون.

- منفذ كوبري غمرة بجوار مدرسة السلام وأمام صيدلية العزبي.

- منفذ أسفل كوبرى الفنجري أمام عمارات امتداد رمسيس.

- منفذ أسفل كوبري المظلات أمام سينما مودرن.

- منفذ الأزبكية أمام الطب الشرعي.

- منفذ الجزيرة الوسطى شارع جمال سالم محور الشهيد بجوار مجمع صيانة سيارات الشرطة

- منفذ الحي الثالث عشر، الشيخ زايد القاهرة.

- منفذ السلام بجوار محطة المياه.

- منفذ القصر العيني أمام الباب الرئيسي.

منفذ القللي بجوار هيئة البريد.

- منفذ الكيلو 4.5 طريق السويس.

- منفذ المجاورة 12 مدينة 15 مايو.

- منفذ المجاورة الأولى بجوار مدرسة الطبري.

- منفذ المحمودية - سوق المحمودية شارع الإسكندرية.

- منفذ المنطقة الصناعية - الأندلس - التجمع الثالث.

- منفذ أمام عمارات الأمل مساكن الضباط على الأتوستراد.

- منفذ أمام مساكن صقر قريش بالبساتين بجوار محطة الأوتوبيس

- منفذ امام مستشفى النساء والتوليد للقصر العيني.

- منفذ بالتجمع الأول بجوار موقف اتوبيس التجمع.

- منفذ بالخليج الناصري مع شارع رمسيس.

- منفذ بجوار الخزانة العامة بضريح سعد زغلول.

- منفذ بجوار سلم عزبة زين شارع منصور حلوان.

- منفذ بجوار سلم عزبة زين شارع منصور حلوان.

- منفذ بجوار قسم التجمع الخامس.

- منفذ بجوار محطة مترو جامعة حلوان.

- منفذ بجوار محطة مترو سراي القبة اسفل كوبرى الطاهرة.

- منفذ بجوار مدرسة الإنترناشونال والكنيسة شارع الخمسين – زهراء المعادي.

- منفذ بجوار نقطة مرور ميدان رمسيس اسفل كوبرى أكتوبر

- منفذ بجوار وحدة مرور القطامية، التجمع الثالث.

- منفذ بحي الأسمرات 2.

- منفذ بحي المستثمرين بجوار محطة الصرف الصحي بالتجمع الخامس.

- منفذ بدار الضيافة داخل النادي العام لضباط الشرطة.

- منفذ بشارع الإسعاف أمام دار القضاء العالي.

- منفذ بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع راغب - حلوان.

- منفذ بميدان الجيش – الظاهر.

- منفذ تشكيلات قوات الأمن بالجبل الأحمر – مدينة نصر.

- منفذ تقاطع شارع رمسيس مع شارع التعاون الأزبكية.

- منفذ خلف جامعة عين شمس أمام مول الزعفران.

- منفذ خلف قسم شرطة الزاوية الحمراء.

- منفذ شارع السد خلف مسجد السيدة زينب بجوار سوق الفاكهة.

- منفذ شارع 7 المعادي - بجوار محطة مترو المعادي ودار مناسبات المعادي.

- منفذ شارع 27 مع شارع الخمسين أبو رجيلة.

- منفذ شارع 306 ميدان الجزائر - المعادي.

- منفذ شارع 44 تقاطع شارع كلية الصيدلة المقطم.

- منفذ شارع 6 أكتوبر مع شارع طابا أمام ونش الإسكندرية.

- منفذ شارع 9 بجوار حديقة الأندلس المقطم.

- منفذ شارع السوق متفرع من شارع يوسف عباس أمام وحدة الرصد البيئي بجوار منفذ الصالحية مدينة نصر.

- منفذ شارع العباسية دائرة قسم الوايلي امتداد سور الأحوال المدنية.

- منفذ شارع المنتزه بميدان الألف مسكن النزهة القديمة.

- منفذ شارع ترعة الجبل بجوار محطة مترو المطرية.

- منفذ شارع روض الفرج على ناصية سور البلدية.

- منفذ شارع شريف تقاطع شارع حيدر أمام دهب مول - حلوان (خضار).

- منفذ شارع صالح صبحي بجوار مسجد التوحيد حلوان.

- منفذ شارع غرب السكة بجوار محطة مترو عزبة النخل.

- منفذ شارع فتح الإسلام بجوار مسجد الشهداء من شارع كمال حجاب منشية السد العالي - السلام.

- منفذ شارع مجلس الأمة - عابدين - سوق الاثنين.

- منفذ شارع مصر حلوان خلف محطة مترو أنفاق أبو الريش السيدة زينب.

- منفذ شارع منصور تقاطع شارع المراغي بجوار محطة مترو حلوان.

- منفذ على سور محطة مترو الحلمية أسفل كوبرى الحلمية الجديد تجاه ميدان حلمية الزيتون.

- منفذ محطة المثلث من شارع أحمد الزمر مدينة نصر القاهرة.

- منفذ مساكن زينهم السيدة زينب (سلع).

- منفذ مساكن سوزان مبارك أمام مسجد الحصري بمنشية ناصر.

- منفذ منطقة أرض رئاسة الجمهورية بجوار مجمع المدارس حلوان.

- منفذ ميدان الجامع الجزيرة الوسطى أمام مسجد جمال الدين الأفغاني، مصر الجديدة.

- منفذ ميدان صقر قريش البساتين (خضار).

- منفذ نادي ضباط الشرطة بالمنيل، شارع عبدالعزيز آل سعود.