تنفيذ مشروع الخدمة العامة بمركز شباب العلوي في كفر الشيخ

نظّمت إدارة شباب فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشروع الخدمة العامة بمركز شباب العلوي، بمشاركة الشباب أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب «العلوي، وعربان، وسنديون، وشمشيرة»، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، لافتًا إلى أنّ فرق أندية التطوع قاموا بدهان الحوائط والبوابات بعلم مصر، وزراعة عدد من الأشجار في الأماكن المخصصة لها.

المشروع المجتمعي التطوعي بمركز شباب العلوي

شارك الشباب بالمشروع المجتمعي التطوعي بمركز شباب العلوي، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، ومتابعة باسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وفريق عمل الإدارة.