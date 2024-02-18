أماكن مبادرة «كلنا واحد» في محافظة السويس.. سلع غذائية بأسعار مخفضة

حددت وزارة الداخلية، أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2024 في محافظة السويس، بتخفيضات وصلت إلى 40% على مختلف السلع واللحوم، وغيرها من المنتجات، بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة السويس

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان، أنه جرى تحديد أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة السويس، كالآتي:

- منافذ أمان منفذ بجوار سور نادى الحرفيين، بالقرب من قسم شرطة فيصل.

- منافذ أمان منفذ بجوار كمين الأمن الوطني، دائرة قسم السويس.

- منافذ أمان منفذ بجوار نادى الشرطة بالسويس.

- منافذ أمان منفذ شارع أحمد ماهر، بجوار مجمع المخابز وقسم شرطة الأربعين.

- منافذ أمان منفذ شارع المرور دائرة قسم شرطة فيصل - مساكن الأمل أمام إدارة مرور السويس.

- منافذ أمان منفذ مساكن الغريب، بجوار أدارة الحماية المدنية دائرة قسم شرطة السويس.

- منافذ أمان منفذ ميدان الشهداء أمام مبنى المطافئ، بشارع الجيش دائرة قسم الأربعين.

- منافذ أمان (شوادر ومعارض) خلف قصر الشوق – السويس.

- منافذ أمان (شوادر ومعارض) شارع الجيش بجوار مسجد الأربعين.

- النساجون الشرقيون 344 شارع الجيش - السويس.

- النساجون الشرقيون 79 شارع الدكتور أحمد ماهر- القطعة 1880 سلسلة أميرية- السويس.

- النساجون الشرقيون شارع سعد زغلول- برج مصر بلاس- السويس.

- خير زمان العقار المقام على قطعة الأرض رقم 52 شارع النيلـ تقسيم المغربي ـ حي الأربعين.

- خير زمان العقار رقم 17 شارع أبوبكر الصديق المقام على قطعة الأرض رقم 17 تقسيم السحابـ حي فيصل/ السويس.

- كازيون 1 المزاد العلني- شارع الشهيد محمد الشيمي و سيد درويش- تقسيم المحافظة حي فيصل.

- كازيون 31 شارع النيل - قصر الدور- تقسيم المغربي- حي الأربعين.

- كازيون المبني المقام علي قطع الاراضي رقم 107، 108، 109، 110 تقسيم 10- كفر حودة الأربعين.

- كازيون المحل الكائن القطعة رقم (أ) بالمزاد- شارع فيصل أمام بيع المصنوعات- تقسيم المحافظة- حي عرفات- منطقة فيصل.

- كازيون المحل الكائن القطعة رقم 26 بالمزاد شارع عمر بن الخطاب- مجاورة السحاب- تقسيم المحافظة- حي فيصل.

- كازيون المحل الكائن القطعة رقم 31 شارع 165- 168 كفر أحمد عبده الجديد- حي الأربعين.

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 2- تقسيم المبيع القديم سوق الجملة- مدينة السويس.

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 14 شارع الغوري– الغوري الجديد– حي الأربعين.

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 10 شارع أبوبكر الصديق- السحاب- حي فيصل.

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 12 تقسيم حوض (7) شارع زمزم وعرفات الملاحة- السويس.

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 24 شارع أحمد شوقي- مدينة السويس.

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 34 شارع عبد الخالق ثروت- مدينة السويس.

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 7 تقسيم المرور بجوار برج السعدي- حوض مزاد - 24 أكتوبر - حي فيصل.

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 41 شارع عدنان- منطقة الألبان - حي الأربعين.

- كازيون المحل الكائن بشارع 24 أكتوبر من شارع سعد زغلول بالقطعة رقم 17 حوض 52 جمعية المهن الطبية – ثان السلام– حي عتاقة.

- كازيون المحل الكائن رقم 13 شارع الشهيد محمد احمد حسن حاليًا شارع راشد سابقا - حي الأربعين.

- كازيون المحل الكائن فى العقار رقم 43 حوض 98 - شارع عثمان بن عفان - منطقة السلام 1- حي فيصل.

- كازيون المحل الكائن ق 46 و 46 شارع على رمضان من الباسل - السويس- حي الأربعين- منطقة البراجيل- شارع على رمضان.

- كازيون المحل الكائن قطعه 69 تنظيم شارع الدكتور أحمد ماهر- حي السويس.

- بيم 10شارع عمر عبد العزيز أمام محطة الصرف الصحي- أمام الصرف الصحي- الكويت- حي الأربعين.

- 18 تقسيم ما بين الحرفيين والتعاونيات بالمزاد- بجوار مجمع المخابز وكشري عبادي -تقسيم المحافظة- أمام المخبز الآلي- حي فيصل.

- 19 تقسيم المحافظة- حي عتاقه- مدينه النور.

- 69 شارع النيل تقسيم المغربي، أمام برج الساعة- قسم الأربعين.

- شارع أبو بكر رقم 4 تقسيم السحاب- حي فيصل.

- شارع البرقي وشارع الرخا بجوار بنك ABC حي السويس.

- شارع صلاح الدين أمام مدرسة الثانوية بنات الجديدة، بجوار محل أرخصهم.

- كميوند أسعد حي الجناين شارع إسماعلية بجوار جزارة أولاد رضوان وأمام فرن حبيب النبي- مجاورة السيد هاشم- حي الجناين.