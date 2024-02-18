محمد ثروت يروج لدوره في مسلسل «سر إلهي»: «هتشوفوا شخصية فوق العظمة»

روّج الفنان محمد ثروت عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لدوره في مسلسل «سر إلهي» المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشر محمد ثروت البوستر الدعائي لشخصيته معلقا: الحمد لله دائمًا وأبدا انتظروني في رمضان في مسلسل سر إلهي مع النجمة روچينا، وأوعدكم تشوفوا شخصية فوق العظمة بشوية.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.