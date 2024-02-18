محمد ثروت يخرج من عباءة الكوميديا في «سر إلهي»

يُعدّ مسلسل سر إلهي من أبرز المسلسلات التي تُعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني لعام 2024، حيث يجمع المسلسل بين التشويق والغموض والجريمة خلال 15 حلقة.

مفاجأة محمد ثروت

ويُقدّم الفنان محمد ثروت في هذا المسلسل دورًا مفاجئًا لجمهوره، حيث يُجسّد شخصية شريرة تُخون زوجته نصرة مع إحدى صديقاتها، ما يُعرضها للعديد من المشكلات، ويُعدّ هذا الدور مختلفًا تمامًا عن الأدوار الكوميدية التي اعتاد ثروت تقديمها في أعماله السابقة.

تدور أحداث «سر إلهي» حول نصرة التي تتعرض لسرقة ميراثها من قبل أشقائها، وخيانة زوجها لها مع أعز صديقاتها، وتنتقل نصرة للعمل في دار رعاية كبار السن، حيث تُتهم بقتل أحد النزلاء، ما يُؤدّي إلى دخولها السجن، وبعد خروجها تقرر نصرة الانتقام من جميع من تسببوا في إيذائها.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الإعلان التشويقي الأول للمسلسل، والذي يُظهر الفنانة روجينا في مشهد بالأبيض والأسود وهي تلعب الشطرنج بملامح جادة ونظرات حادة، ما يُشير إلى رغبتها في الانتقام.

ومسلسل سر إلهي بطولة أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.