زورت حملها 17 مرة.. سيدة إيطالية تجني أكثر من 94 ألف جنيه إسترليني

حيلة غريبة للنصب وجني الأموال لجأت إليها سيدة إيطالية، إذ زورت 17 حالة حمل لتحصل معها على مبلغ كبير من المال كإعانات للأمومة، إلا أنها بعد كشف خداعها تم إلقاء القبض عليها وتعرضت للسجن.. فماذا حدث؟

سيدة إيطالية تجني أكثر من 94 ألف جنيه إسترليني وتعاقب بالسجن

باربرا إيويل، سيدة إيطالية من مدينة روما، تبلغ من العمر 50 عامًا، قررت الحصول من حكومتها على مبالغ كبيرة من المال دون وجه حق، فلجأت إلى النصب والتزوير من خلال ادعاء أنها تعرضت للإجهاض 15 مرة، كما أنها أنجبت 5 أبناء، ومع تزوير الأوراق كاملة، منحتها الحكومة حوالي 94 ألف جنيه إسترليني، من إعانات الأمومة.

مع ملاحظة تكرار «إيويل» للخدعة نفسها أكثر من مرة، بدأت السلطات المحلية في وضعها تحت المراقبة لتدبر أمرها، ليتبين لهم خداعها، لا سيما بعد ما قالت إنها أنجبت طفلها الأخير في شهر ديسمبر الماضي، في حين أنها كانت تحت المراقبة على مدار الـ9 أشهر الماضية بالكامل، ولم يُلاحظ عليها أي شيء.

كشف ادعاء السيدة الإيطالية

بعد ادعاء الحمل الأخيرة للسيدة الإيطالية، أيقنت الحكومة أنها تكذب، وأن الحمل بأكمله كان خدعة؛ لذا تم إلقاء القبض عليها وزوجها، كما قال ممثلو الإدعاء إن احتيال «إيويل» المزعوم أصبح ممكنًا بسبب سرقة شهادات ميلاد من عيادة في روما ووثائق مزورة أخرى.

وبعد التحقيق مع السيدة الخمسينية وزوجها، تبيَّن أنها لجأت إلى استخدام الوسائد لتحصل على مظهر سيدة حامل، كما أنها اعتادت المشي بطريقة بطيئة لتظهر كما لو كانت تحمل وزنًا إضافيًا لطفل لم يولد بعد، وهو ما كشفه زوجها دافيد بيزيناتو في أثناء التحقيق معه؛ إذ يبدو أنه اعترف على زوجته مقابل عقوبة أخف بعد أن وُجهت له تهمة مشاركتها في عملية الاحتيال.

الحكم بالسجن لمدة سنة و6 أشهر

على الرغم من اعتراف زوجها، فإن «إيويل» ظلت متمسكة بادعائها، مؤكدة أنها لديها 5 أطفال، وأن كل عملية إجهاض تعرضت لها كانت حقيقية، إلا أن المحكمة لم تأخذ بأقوالها، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة و6 أشهر.