أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد أن ترامب يعلن عزمه استئناف الحكم الصادر ضده في قضية الاحتيال.

يذكر أن محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت حكمًا ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقضي بإلزامه بدفع نحو 355 مليون دولار في اتهامه بالاحتيال المدني، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأعلن الحكم القاضي آرثر إنجورون في نيويورك، بالإضافة إلى ذلك لا يُسمح لترامب بإدارة شركة في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات.