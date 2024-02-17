رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ترامب يعلن عزمه استئناف الحكم الصادر ضده في قضية الاحتيال

كتب:

منتصر سليمان
02:29 ص | السبت 17 فبراير 2024
ترامب

ترامب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد أن ترامب يعلن عزمه استئناف الحكم الصادر ضده في قضية الاحتيال.

يذكر أن محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت حكمًا ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقضي بإلزامه بدفع نحو 355 مليون دولار في اتهامه بالاحتيال المدني، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأعلن الحكم القاضي آرثر إنجورون في نيويورك، بالإضافة إلى ذلك لا يُسمح لترامب بإدارة شركة في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات.

اقرأ المزيد:

محكمة أمريكية تلزم ترامب بدفع 335 مليون دولار غرامة.. ماذا فعل؟

«بايدن»: يجب رفض تصريحات «ترامب» التي يدعو فيها «بوتين» لغزو دول الناتو

الرئيس الروسي يكشف أيهما أفضل لرئاسة أمريكا.. بايدن أم ترامب؟

كيف علّق ترامب على تأييد بوتين لاستمرار بايدن في البيت الأبيض؟

فلاديمير بوتين: التعامل مع جو بايدن أفضل من دونالد ترامب

كاتب صحفي عن تهديد ترامب لحلفاء الناتو: واشنطن لا تعمل بمفردها
بقلم منتصر سليمان