مصرع سيدة و12 مفقودا في انهيار جليدي بجزيرة إيطالية

عثرت فرق الطوارئ الإيطالية، اليوم الأحد، على جثة امرأة، خلال البحث عن الأشخاص المفقودين في انهيار جليدي بجزيرة «ايشيا» جنوب إيطاليا، بسبب الأمطار الغزيرة الليلة الماضية.

فيضانات تجتاح إيطاليا

وأشارت صحيفة «الجورنال» الإيطالية إلى أن الفيضانات التي اجتاحت إيطاليا أدت إلى انهيار أرضي خطير جر بعنف كل شيء في بلدية كازاميسيولا، وبهذه الطريقة، انحسر جزء من الجبل ووصل إلى عدة منازل في المدينة، والتي يتم تعقبها من قبل فرق الطوارئ، معززة بوحدات قادمة من نابولي ونقاط أخرى.

وارتفع عدد المفقودين بسبب الانهيار الطيني والأرضي القوي في جزيرة إيشيا الإيطالية إلى 12 شخصا، كما تحذر مصادر خدمة الطوارئ من احتمال زيادة عدد الضحايا.