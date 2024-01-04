ليلى علوي تكسر «تابوهات» الأمومة بـ«التبني»: «خالد» عوض ربنا ليّا

ولدت الفنانة ليلى علوي في محافظة القاهرة لأب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني في سن السابعة، حيث شاركت في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي سن الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية «8 ستات» للمخرج جلال الشرقاوي.

ابن ليلى علوي

قدّمت الفنانة ليلى علوي التي تحتفل بذكرى ميلادها الـ63 اليوم، عددا من الأعمال السينمائية والدرامية التي لقيت نجاحا واسعا على مدار سنواتٍ عديدة، وفي العام 2007 تزوجت برجل الأعمال منصور الجمالي، وانفصلت عنه في العام 2015 انفصلت عنه دون أن تنجب أطفال، لكنها تبنّت طفلا أسمته «خالد».

قصة التبني

ظهر «خالد» نجل ليلى علوي في برنامج «أبلة فاهيتا»، كما ظهرت معه في بعض جلسات التصوير، ما أثار اهتمام الجمهور، وتعود قصة تبني ليلى علوي لابنها خالد إلى زواجها من رجل الأعمال منصور الجمال الذي انفصلت عنه بعد 8 سنوات دون إنجاب أي أطفال، ما دفعها إلى التفكير في تبني طفل.

وقالت ليلى علوي في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنّ فكرة التبني بدأت بعد وفاة والدتها التي كانت من أقرب الأشخاص لها، وأنّها تبنت خالد عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات فقط.

وأضافت أنّ خالد كان بمثابة تعويض لها من الله عن عدم إنجابها، وأنّ حياتها تبدلت بعد تبنيه، وأصبحت تشعر بالسعادة والهدوء بمجرد النظر إليه.

وأكد خالد في أحد اللقاءات التلفزيونية أنّ ليلى علوي هي أمه، وأنّه يشعر تجاهها بالحب والاحترام، كما يقدّر حرصها على تربيته وتنشئته على القيم الأخلاقية.