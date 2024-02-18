مواعيد قطارات السويس إلى القاهرة والعكس في شهر رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات المتجهة من محافظة السويس إلى القاهرة في خط عدلي منصور في شهر رمضان المبارك، إذ يجري الحجز من خلال موقع هيئة السكك الحديدية، أو من خلال التوجه إلى أقرب محطة قطار.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى السويس

وأشارت هيئة السكك الحديدية إلى أنه جرى تحديد عدد من القطارات للعمل في خط عدلي منصور بالقاهرة إلى السويس خلال شهر رمضان الكريم، وجاءت كالآتي:

- قطار (4603) ركاب «عدلي منصور/ السويس»، بتركيب 4 عربات «تحيا مصر»، يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 5.00، ويصل السويس الساعة 09.10.

- قطار (4604) ركاب «السويس/ عدلي منصور»، بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 17.00 ويصل السويس الساعة20.50

مواعيد القطارات في شهر رمضان

أوضحت أنه جرى تحديد عدد من القطارات، من أجل التوجه من السويس إلى عدلي منصور في القاهرة، وجاءت كالآتي:

قطار (4605) ركاب «عدلي منصور/ السويس»، بتركيب 4 عربات «تحيا مصر» يقوم من السويس الساعة 15.15 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 19.15.

قطار (4602) ركاب «السويس/ عدلي منصور»، بتركيب 4 عربات «تحيا مصر» يقوم من السويس الساعة 06.30 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 10.25.