أسواق شمال سيناء تستعد لاستقبال شهر رمضان بأسعار مخفضة وعروض متنوعة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد رغبة المواطنين في شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وحرصًا على توفير ذلك، اتخذت محافظة شمال سيناء العديد من الإجراءات لتنظيم أسواق رمضان 2024.

توحيد الأسعار:

أعلنت مديرية التموين، بمحافظة شمال سيناء، توحيد أسعار السلع في جميع أسواق ومعارض المحافظة، وذلك بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية. ويهدف ذلك إلى ضمان حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم بأسعار عادلة.

أسعار اللحوم:

أكّدت المديرية، تخفيض أسعار اللحوم في معارض المواد الغذائية بشمال سيناء، إذ سجل سعر كيلو لحم العجل 380 جنيهًا بدلاً من 390 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو لحم البرازيلي 280 جنيهًا، وسعر كيلو لحم الضأن 380 جنيهًا.

البضائع المتوفرة:

ذكرت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أنه توفر معارض المواد الغذائية أكثر من 20 صنفًا من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تشمل:

السكر

الزيت

الأرز

المكرونة بجميع أنواعها

الدقيق الأبيض

الفول

الفصوليا

الصلصة

العدس

السمنة

الزيت النباتي

الجبنة (النباتي والبلدي)

بالإضافة إلى توافر الدجاج، واللحوم البرازيلية، والحمام، والكبدة، وأنواع الأجبان والمعلبات بأنواعها، وأدوات الكعك.

أماكن تواجد المعارض:

تتواجد معارض المواد الغذائية في مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء، تشمل: