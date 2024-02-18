8 معلومات عن ثاني أكبر مستشفى في غزة بعد إعلان خروجه من الخدمة

مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه غير الإنسانية تجاه المدنيين في مختلف المناطق بقطاع غزة، أعلن أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثاني أكبر مستشفى في غزة خرج تماما عن الخدمة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وجاء ذلك نتيجة مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماتها على القطاع بحجة القضاء على الفصائل الفلسطينية في غزة، بينما تتعرض آلاف الأرواح للخطر، إذ استشهد نحو 7 مرضى اليوم.

ثاني أكبر مستشفى في غزة خارج الخدمة

وأضاف «القدرة» أنه تم قطع الكهرباء بالكامل عن المستشفى، بالإضافة إلى أن مياه الصرف الصحي أغرقت غرف الطوارئ، فضلا عن عدم إتاحة وسائل آخرى لنقل مرضى العناية المركزة إلى مكان آمن.

معلومات عن ثاني أكبر مستشفى في غزة

تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مستشفى ناصر في السطور التالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن»:

- يقع مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

- تم تأسسيه عام 1957، ويعد ثالث مستشفى حكومي يُنشأ في قطاع غزة.

- يعد المستشفى أكبر منشأة طبية عاملة في القطاع من حيث عدد «الأسرة» بـ400 سرير، ويأتي بعد مجمع الشفاء الطبي الذي يقع شمال القطاع.

- يوجد داخل المنشأة نحو 1500 نازح، و273 مريضا، بالإضافة إلى 190 طاقما طبيا.

- اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 70 شخصا من الكوادر الصحية فيه، وتركهم فترة طويلة مقيدي الأيدي في مبنى الولادة.

- لا يتوفر في المستشفى أي نوع من الخدمات الضرورية أو الأدوات الطبية الأساسية لعلاج المتضررين من الحرب.

- عدم وجود عدد كاف من الأطقم الطبية لعلاج آلاف من المصابين بعد مداهمته من قبل قوات الاحتلال.

- أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة «إكس»، أن فريق منظمة الصحة مُنع من دخول المستشفى لتقييم ظروف المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة.