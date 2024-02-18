الأرصاد تكشف خريطة الأمطار وحالة الطقس غدا.. إليك التفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس وخريطة الأمطار المتوقعة غدا الاثنين، متوقعة أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، أمطارا متفاوة الشدة، مع سيادة طقس مائل دافئ على أغلب الأنحاء خلال النهار.

خريطة الأمطار غدا

وإليك تفصيل خريطة الأمطار غدا وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:

- السوحل الشمالية: أمطار خفيفة على أغلب المناطق.

- الدلتا: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

- الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق.

- القاهرة الكبرى: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة.

- بعض المناطق الأخرى والتي تشمل محافظات: الإسكندرية، والبحيرة، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة الشرقية.

ارتفاع الحرارة مع نهاية الأسبوع

وفي سياق متصل أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدا يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نهاية الأسبوع الجاري قد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة هبوب كتل هوائية صحراوية من المناطق الغربية للبلاد، محذرة في الوقت ذاته من تخفيف الملابس خلال فترات النهار التي يشعر خلالها المواطنون بارتفاع الحرارة، وذلك بسبب وجود فارق بقيم درجات الحرارة بين النهار والليل، لتكون الأجواء خلال فترات الليل شديدة البرودة.