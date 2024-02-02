خريطة سقوط الأمطار في 10 محافظات غدا.. ثلوج ورياح

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات فرص سقوط أمطار مع ثلوج على بعض المناطق، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى في بعض مدن القاهرة الكبرى من 6 إلى 7 درجات مؤوية، مع نشاط للرياح، على أن يكون الطقس باردا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة في الصباح الباكر على كافة أنحاء الجمهورية، جاء ذلك طبقاً لبيان غرف العمليات المركزية في المحافظات.

سقوط أمطار على 10 محافظات

وتشهد حالة الطقس غدا سقوط أمطار على 10 محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر، الغربية، المنوفية»، وتشهد شمال سيناء فرص تساقط الثلوج بالإضافة إلى سانت كاترين إذ تنخفض درجة الحرارة أقل من صفر درجة مؤوية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتتأثر الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية بظاهرة الشبورة المائية الكثيفة وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

فيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر المتوسط، تكون معتدلة يتراوح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى متر ونصف.

درجات الحرارة في المحافظات غداً

وعن درجات الحرارة في المحافظات غداً السبت جاءت كالآتي

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 20 والصغرى 8 درجات