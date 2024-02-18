اعتماد نتائج المستويات الأربعة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ

اعتمد يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، نتيجة المستويات الأربعة بالكلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023- 2024.

اعتماد نتائج المستويات الأربعة بكلية الزراعة

وأكد مصدر مسؤول بكلية الزراعة، لـ«الوطن»، الإعلان عن نتائج المستوى الأول والثاني والثالث والرابع لطلاب الكلية ورقيًا، داخل أروقة الكلية، وجرى رفعها على موقع مركز نُظم المعلومات الإدارية الخاص، بإعلان نتائج جميع كليات الجامعة.

معلومات عن كلية الزراعة

أُنشئت كلية الزراعة بكفر الشيخ في عام 1969، بعد تحويل المعهد الزراعي بالمحافظة إلى كلية تتبع جامعة الإسكندرية، ثمّ انضمت إلى جامعة وسط الدلتا التي تحولت إلى جامعة طنطا، وبعد إنشاء جامعة كفر الشيخ عام 2006 كانت الكلية اللبنة الأولى في هذا الصرح الشامخ.

- أقسام الكلية

- وتضم الكلية 13 قسمًا كما يلي:

1- قسم الأراضي والمياه.

2- قسم الاقتصاد الزراعي، ويضم ثلاثة فروع هي «الاقتصاد الزراعي - الإرشاد الزراعي - المجتمع الريفي».

3- قسم الألبان.

4- قسم النبات الزراعي.

5- قسم الإنتاج الحيواني.

6- قسم إنتاج الدواجن.

7- قسم الصناعات الغذائية.

8- قسم الحشرات الاقتصادية.

9- قسم البساتين ويضم ثلاثة فروع، هي «الخضر - الفاكهة - الزهور ونباتات الزينة».

10- قسم كيمياء وسمية المبيدات.

11- قسم المحاصيل.

12- قسم الوراثة.

13- قسم الهندسة الزراعية.