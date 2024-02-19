أفضل صيغة للدعاء بعد صلاة الفجر.. «يفك الكرب»

من المتعارف والجائز الدعاء بعد صلاة الفجر، رغبة في المغفرة وفك الكروب والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ويتزامن الدعاء بعد صلاة الفجر، مع اقتراب توقيت ترديد أذكار الصباح، التي لها فضل كبير في البركة في اليوم والمال والوقت، لذلك أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحرص عليها كل يوم.

صيغ الدعاء بعد صلاة الفجر

حول الدعاء بعد صلاة الفجر، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه يستحب الجلوس عقب الانتهاء من صلاة الفجر والدعاء، لما له من أثر في تكفير الذنوب وفك الكربات، لافتاً إلى أنّه ليست هناك صيغة محددة لذلك الدعاء، وإنما صيغ مختلفة ومتعددة، ومنها: «اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ، لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

صيغة سيد الاستغفار

كما لفت إلى أنه من المستحب ترديد صيغة دعاء سيد الاستغفار: «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ».

وأيضا: «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».