دعاء أوصانا النبي بترديده بعد صلاة الفجر.. احرص عليه

الدعاء صلة العبد بربه، يحرص على ترديده أناء الليل وأطراف النهار، طالبًا من الله عز وجل أن يحقق له ما تمنى، وأن يفرج همومه، التي ضاق بها صدره وأنهكت قلبه، وتكثر صيغ الأدعية إلا أنه الغاية في النهاية، ابتغاء وجه الله تعالى، وهناك دعاء أوصانا النبي عليه بعد صلاة الفجر، فما هو؟

دعاء أوصانا به النبي بعد صلاة الفجر

تعتبر من أفضل الأدعية، تلك التي أوصانا بها خير الأنام، محمد- صلى الله عليه وسلم- الذي كان حريصًا على ترديدها، وجاءت صيغتها على النحو التالي: «اللّهم اهدِنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارِك لَنا فيما أَعطيت، وقنا واصرِف عَنا شر ما قَضيت، سبحانك تَقضي ولا يُقضى عَليك. إنه لا يذل مَن والَيت ولا يعز من عادَيت تباركت ربنا وتعاليْت».

تفسير الدعاء

أشار مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن المسلم يرغب في الدعاء، ويتمنى أن يرزقه الله الهدى والصلاح في شتى أمور حياته، وأن يحسن الله خاتمته، ويحشره مع عباد الله الصالحين، وأن يلبثه ثوب العافية في صحته وجسده وبدنه، والبركة في كافة الأمور الحياتية، وأن يزيد الله رزقه في أي عمل يشرع في تنفيذه، وأن يقيه الله شر فواجع الأقدار، ويغنيه عن سؤال العباد، ويكن سؤاله إلى رب الكون ذاته، الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون، فهو صاحب البركة والعطاء والرزق الوفير في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة.

أدعية مستحبة بعد صلاة الفجر

- «اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ».

- «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».